Странные пятна на платье невесты насмешили пользователей сети

В сети появилось фото свадебного платья с крупными коричневыми вставками. Его хозяйку высмеяли за то, что они напоминали пятна от кофе. Об этом сообщает Mirror.

Фото платья в пол было опубликовано в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») подружкой невесты.

«Она чувствовала себя красивой и была в восторге от своего платья. В конце концов, только это и имеет значение, но все, что я вижу, когда смотрю на него — гигантское кофейное пятно спереди», — написала она в подписи к фото.

Участники группы согласились с ней. «Платье действительно ей идет, но из-за этого пятна оно выглядит как огромный тампон», — написала одна из пользовательниц сети. «Кофейные пятна спереди, менструальная кровь — сзади. Кто вообще посчитал, что это хорошая идея», — прокомментировала другая. «Это могло бы быть прекрасное платье, но оно выглядит так, будто бы на него пролили чашку кофе», — согласилась третья подписчица.

При этом саму невесту совсем не смутили коричневые пятна. Вместо этого она спросила у пользователей, какой макияж лучше подойдет к этому платью и осеннему пейзажу, учитывая, что церемония состоится на открытом воздухе. «Лучше всего к этому платью подойдет купить новое», — резюмировала одна из комментаторок.

В июле сообщалось, что женщина решила прийти на свадьбу дочери в блестящем платье и была раскритикована пользователями сети. Мать невесты прокомментировала фотографию длинного, покрытого блестками платья с вырезом до середины живота и прозрачной юбкой на сайте магазина, написав: «Это платье идеально. Мне не терпится надеть его на свадьбу дочери!»

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