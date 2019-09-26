Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети

Три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы, и взволновали пользователей сети. Фотография молодоженов появилась в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где регулярно высмеиваются свадебные курьезы.

Одна из подписчиц группы разместила снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт. «Зачем тратить деньги на свадебные наряды, когда можно просто купить краску?» — подписала фотографию автор поста.

Другие подписчики бурно отреагировали на новую публикацию. «Ну, здравствуй, ночной кошмар», «Вот это уверенность!», «Я сэкономила десять тысяч на свадебном платье, которое надену всего лишь раз... Для меня это звучит как победа», «О нет, это отвратительно», — комментировали они.

В сентябре покупатели обругали свадебный наряд, появившийся на сайте британского онлайн-ретейлера Asos, за сходство с ночным бельем. Речь идет о костюме, состоящем из соединенных брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди.

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