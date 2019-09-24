Гостья пришла на свадьбу с декольте до пупка и была обругана

Неизвестная девушка пришла на свадьбу в платье со слишком глубоким декольте и была обругана в Facebook-группе, пользователи которой высмеивают свадебные курьезы. На это обратили внимание в The Sun.

На опубликованном в сообществе снимке невеста позирует со своим женихом и друзьями. Одна из них одета в длинное розовое платье с вырезом, доходящим до пупка. Подписчики группы не одобрили выбор гостьи, посчитав указанный наряд неподходящим для торжества.

«Такое ощущение, что она надела его задом наперед», — прокомментировала одна из них под постом. «Платье для операций на сердце», — пошутила другая. «Если бы кто-то пришел на мою свадьбу в таком виде, он был бы отправлен домой переодеваться», — высказалась третья пользовательница соцсети. «Скажите спасибо, что мы не видим ее сосков», — отметила четвертая.

Ранее в сентябре покупатели обругали свадебный наряд, появившийся на сайте британского онлайн-ретейлера Asos, за сходство с ночным бельем. Речь идет о костюме, состоящем из соединенных брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди. «Он бы прекрасно подошел для свадьбы в стрип-клубе», — описывали новинку в соцсетях.

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