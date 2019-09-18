Прозрачный свадебный наряд обругали за сходство с нижним бельем

Покупатели обругали свадебный наряд, появившийся на сайте британского онлайн-ретейлера Asos, за сходство с ночным бельем. На пост в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в The Sun.

Речь идет о костюме, состоящем из соединенных вместе брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди. На сайте Asos вещь доступна по цене 45 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей).

«Я просматривала свадебную коллекцию Asos и вдруг увидела вот это... Когда бы вы это надели? Вряд ли этот материал подходит для того, чтобы подойти в нем к алтарю», — пошутила автор поста и приложила фотографии наряда.

Пользователи соцсети бросились критиковать новинку. «Просто чтобы было понятно: он не был в разделе нижнего белья. Он был в разделе свадебных платьев, рядом с платьями. Не с бельем», — добавила одна комментаторша. «Он бы прекрасно подошел для свадьбы в стрипклубе», — заметила другая. «Это для первой брачной ночи в отеле», — высказалась третья.

Ранее в сентябре блогерша, которая в скором времени планирует стать невестой, заказала в интернете дешевое свадебное платье и продемонстрировала, как сильно оно просвечивало на ее ягодицах. Шеннон Харрис нашла бюджетный наряд на сайте онлайн-ретейлера Wish за 19 фунтов стерлингов. По словам девушки, на рекламных фотографиях все платья смотрелись великолепно. Однако доставленный наряд не имел ничего общего с тем, что было заявлено на сайте.

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