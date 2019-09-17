Невеста выбрала дешевое платье и осталась с обнаженными ягодицами

Блогерша, которая в скором времени планирует стать невестой, заказала в интернете дешевое свадебное платье и продемонстрировала, как сильно оно просвечивало на ее ягодицах. Фотографии публикует Metro.

Шеннон Харрис (Shannon Harris) из Новой Зеландии нашла красивый бюджетный наряд на сайте онлайн-ретейлера Wish за 19 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). По словам девушки, на рекламных фотографиях все платья смотрелись великолепно. Однако доставленный наряд не имел ничего общего с тем, что было заявлено на сайте.

После примерки выяснилось, что задняя сторона платья сделана из тонкой прозрачной ткани, полностью обнажающей ягодицы носящей.

«Через него просвечивало мое бежевое нижнее белье. Оно слишком прозрачное, чтобы его можно было носить. Все бы точно увидели мой зад, это был бы не самый лучший образ, — критиковала покупку Харрис. — Такое ощущение, что я собираюсь выходить замуж в Вегасе, в плохом смысле слова».

В августе австралийская блогерша Тина Йонг сняла видеообзор самых дешевых свадебных платьев из интернета, из которых ни одно не соответствовало рекламе. Все доставленные наряды оказались ей велики, а один из них, самый дешевый, был абсолютно прозрачным. Невеста присвоила ему Х-категорию, на видео ей пришлось прикрыть руками части тела.

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