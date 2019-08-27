Протестированы самые дешевые свадебные платья

Австралийская бьюти-блогерша Тина Йонг сняла видеообзор самых дешевых свадебных платьев из интернета, из которых ни одно не соответствовало рекламе. Об этом сообщает The Sun.

Девушка выложила ролик на YouTube, чтобы ее подписчики оценили наряды. Тина рассказала, что решила последовать за современным трендом и найти недорогое платье для своей свадьбы.

Блогерша заказала шесть свадебных платьев в разных стилях, самое дешевое из них стоило пять фунтов стерлингов (400 рублей). Все наряды оказались ей велики, один из них, самый дешевый, был абсолютно прозрачным. Невеста присвоила ему Х-категорию, на видео ей пришлось прикрыть руками части своего тела.

Самое дорогое платье для свадьбы стоило 23 фунта (1,9 тысячи рублей), но и оно Тине не подошло. В итоге жених и подруги невесты оценили лишь один вариант, который все же придется ушить в груди, если невеста на него согласится.

Тина Йонг ведет на YouTube бьюти-блог, а также выкладывает видео о своей жизни. У девушки 2,8 миллиона подписчиков на канале, ее видео набирают до 12 миллионов просмотров.

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