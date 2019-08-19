Молодожены украсили торт мужскими гениталиями и были пристыжены

Пользователи Reddit раскритиковали пару, решившую отпраздновать свадьбу с тортом, на котором был изображен мужской половой орган. Фото молодоженов разместил пользователь SuperterraneanAlien.

На одном из снимков были изображены жених и невеста в купальниках, а на другом — торт крупным планом. Сверху на нем была воссоздана рука женщины, держащая пенис. Сбоку десерта была надпись: «Иметь и держать». По словам пользователя, опубликовавший пост мужчина подписал его: «Не буду врать, она пленила не только мое сердце».

Большинство пользователей сочли такую идею пары отвратительной. «Это ужасно. Не знаю, что в головах у этих людей. Наверное, мало чего», — написал один из юзеров. «Это противно и грязно», — возмутился другой.

Однако некоторые обращали внимание на положительную сторону ситуации. «Да, отвратительно, но они нашли друг друга, и это прекрасно», — заключил Miaisa22.

Ранее в августе пользователей рассмешил набор для выпечки в форме мужских гениталий.

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