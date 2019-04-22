Телеведущие расшутились о пенисе во время эфира

metro.co.uk

В эфире британского утреннего телешоу The Good Morning Britain ведущая Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) пошутила о размере мужского достоинства своего коллеги Ричарда Маделея (Richard Madeley). Как сообщает The Sun, это произошло во время обсуждения рэпера с говорящим псевдонимом Lil Dicky, который можно в том числе перевести как «маленький пенис».

Во время эфира ведущие и гости слушали песни, среди которых была Earth рэпера Lil Dicky. Во время обсуждения ведущий рубрики «Шоу-бизнес» Джеймс Арджент (James Argent) отметил: «Lil Dicky, какое имя и какой рэпер!»

Ведущая не удержалась от неприличной шутки в сторону соведущего Маделея: «А ты-то Big Dicky, не так ли?» На что ведущий подтвердил: «Я Big Dicky, это точно!» Шутка вызвала смех в студии. Маделей попытался разрядить обстановку. «Ну ладно вам, у нас тут выходные в честь праздника, и еще только восемь утра», — сказал он.

В январе другой ведущий шоу The Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) отреагировал на твит о чувствительности белых мужчин в интернете. Он написал, что пенис имеет восемь тысяч нервных окончаний, но он «все же не так чувствителен, как черная женщина в интернете».

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!