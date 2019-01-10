Телеведущую подняли на смех за жакет с вырезом в форме пениса

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Зрители австралийского телеканала Channel Nine высмеяли наряд ведущей новостей, вырез на жакете которой напомнил им очертания пениса. На внешний вид диктора обратили внимание сотрудники радиостанции Triple M Sydney в Twitter.

Они заметили, что ранее сотрудниц канала также одевали подобным образом, и опубликовали коллаж с двумя ведущими в таком наряде. «Кто-то в костюмерной, наверно: "Прошла уже пара лет, никто не заметит"», — иронически подписали они фото.

— Triple M Sydney (@TripleMSydney) 07 января 2019, 06:30

Пользователи сети подшучивали над внешним видом диктора, «надевшей» на себя детородный орган. «Я знаю, что это незрелое поведение, но это просто взрывает меня», — заявила одна из комментаторов. Некоторые задавались вопросом, кому из ведущих такое одеяние подходит больше.

Ряд пользователей предположили, что жакет является отдельной личностью, настоящим ведущим Channel Nine. «Он жив!» — провозгласили они.

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