Известный телеведущий признался в любви к юным азиаткам и опозорился

Французский телеведущий и писатель Ян Муа (Yann Moix) заявил, что предпочитает встречаться с молодыми девушками, а женщины его возраста для него «невидимы». Как сообщает The Guardian, его высказывание вызвало возмущение в социальных сетях.

В интервью журналу Marie Claire 50-летний мужчина уточнил, что «не способен» испытывать какие-либо чувства к немолодой женщине. «Я предпочитаю молодые женские тела, вот и все», — сказал он, добавив, что выше всего ценит 25-летних девушек. Среди своих фавориток Муа назвал обладательниц азиатской внешности — кореянок, японок, китаянок.

Пользователей сети и коллег телеведущего возмутил его взгляд на женщин. Журналистка и писательница Коломб Шнек (Colombe Schneck) назвала Муа слабоумным, не знающим, чего он на самом деле хочет. 52-летняя женщина опубликовала в Instagram свою полуобнаженную фотографию, чтобы доказать коллеге, что немолодые женщины отличаются сексуальностью. Шнек поддержал ее коллега Жан-Франсуа Гуйо (Jean-François Guyot), распространив снимок в Twitter.

«Встречается только с азиатками как минимум на 10 лет моложе себя, потому что, знаете ли, у женщин есть срок годности», — иронизировала активистка Лора Халли (Laura Hulley).

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Муа осудила также бывшая первая леди Франции Валери Триервейлер. Она опубликовала в Twitter обложку еженедельника Charlie Hebdo, посвященную борьбе с мачизмом. «Сегодня я посвящаю этот рисунок Яну Муа», — подписала она изображение.

Позднее Муа заявил, что его вкусы — это личное дело, и он хотел быть честным в своих суждениях.

Ян Муа — автор множества книг и лауреат нескольких литературных премий. Также он прославился как ведущий ток-шоу.

Ранее редакция японского еженедельника Spa! опубликовала материал, посвященный совращению молодых девушек. Публикация вызвала негативный отклик у десятков тысяч читателей. Они назвали ее сексистской и потребовали от сотрудников издания извинений.

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