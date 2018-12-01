Известного астрофизика-телеведущего обвинили в сексуальных домогательствах

Известного американского астрофизика и телеведущего Нила Деграсса Тайсона подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщается на сайте Deadline.

Кейтилин Аллерс, доцент физики и астрономии в Бакнеллском университете, заявила, что Тайсон «ощупал» ее на вечеринке после встречи Американского астрономического общества в 2009 году. Бывшая личная ассистентка ведущего Эшли Уотсон присоединилась к ней и рассказала, что была вынуждена уволиться из-за приставаний начальника. Обе женщины предъявили свои обвинения спустя год после того, как певица Чия Амет (Tchiya Amet) рассказала, что Тайсон изнасиловал ее, когда они оба были студентами.

В отношении мужчины ведется расследование, а продюсеры документального ТВ-шоу «Космос», в котором он выступал в роли ведущего, уже задумываются об отмене следующего сезона. «Мы заинтересованы в том, чтобы расследование было тщательным, и готовы действовать в соответствии с тем, что выяснится», — заявили они в ответ на обращение Deadline.

Нил Деграсс Тайсон — доктор физических наук, популяризатор астрономии, писатель и телеведущий. Документальный сериал «Космос: пространство и время» с его участием удостоился премии «Эмми».

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