Японский журнал опубликовал инструкцию по совращению и извинился

Японский еженедельник Spa! извинился за публикацию, где рассказывалось, как склонить молодую женщину к сексу и определить по внешнему виду, насколько она доступна. Как сообщает The Independent, материал вызвал негативный отклик у тысяч читателей.

Причиной скандала стало интервью с сотрудником сайта знакомств Кейджи Исогими (Keiji Isogimi), которое вышло в свет в конце декабря. В нем менеджер давал инструкции, как совратить женщину на алкогольной вечеринке, и назвал пять учебных заведений, где учатся самые доступные студентки.

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на интервью. Волну недовольства запустила студентка Казуна Ямамото (Kazuna Yamamoto). Она заявила, что редакция обязана удалить статью, извиниться перед девушками Японии и пообещать больше никогда не объективировать женщин в своих публикациях.

Ямамото составила петицию, где обвинила редакцию Spa! в сексуализации, объективации и неуважении к женщинам. Несколько десятков тысяч человек присоединились к инициативе, потребовав, чтобы сотрудники изъяли тираж из продажи.

Представитель редакции Spa! Такаши Инукай (Takashi Inukai) принес свои извинения от лица редакции и уточнил, что материал был основан на личном опыте героя интервью. Также он заявил, что на самом деле речь шла не о студенческих вечеринках, а о специальных мероприятиях, где мужчины платят за связь с женщинами.

Тираж журнала пока остается в продаже.

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