Сексуальный подтекст в рекламе спрея от боли в горле разъярил женщин

В сети поспорили о рекламе средства от боли «Ангидак». В ролике, появившемся в соцсетях 23 июля, девушки под музыку облизывают и прикусывают губы, лижут мороженое и эротично открывают рты. В финале одна из героинь широко раскрывает рот и орошает горло спреем. Рекламный слоган гласит: «Для тех, кому важны фантазии, а не больное горло».

«Сколько фантазий связано с женскими губами! А как сделать так, чтобы дискомфорт в горле не мешал исполнению самых откровенных желаний? Смотри ролик и узнай, как осуществить все свои фантазии!» — призвали представители бренда на странице в Facebook.

Мнения зрителей по поводу допустимости сексуальной объективации в рекламе разделились. Мужская часть аудитории под роликом на YouTube признавалась, что видео им понравилось и они испытали сексуальное возбуждение. Его назвали «горячим» и «наикрутейшим». «Обычно пропускаю рекламу а тут до конца досмотрел», — делится пользователь с ником HAKSON.

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«Очень понравилась реклама. На меня рассчитана. Эксплуатация темы секса – это один из вариантов улучшить продажи рекламируемого товара, потому что секс – один из человеческих инстинктов, побуждающих на действия, одна из основ общества. Я бы вообще в порнуху рекламу встраивал», — пишет Сергей Д в Twitter.

Ролик оценили и некоторые женщины. Пользователь Facebook Анастасия Штеппа назвала ролик «примером отличной вирусной рекламы».

Другая часть пользователей выступила против намеков на оральные секс, способных унизить женщин. «Сексуальная объективизация в рекламе это прошлый век и моветон», — заметил один из посетителей YouTube, в ответ на что пользователь Тимур Тагиров причислил комментатора к «истеричному меньшинству». Некоторые пользовательницы Twitter резко и нецензурно высказались насчет намеренной двусмысленности в видео.

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