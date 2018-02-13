Фотограф ужаснулась рекламе с женщинами-трупами

Модный фотограф из Лос-Анджелеса Дженнифер Мосс заявила, что ее беспокоит реклама с женщинами в позе трупов. Об этом сообщает Metro.

По мнению Мосс, подобная тенденция изображения женщин приводит к их объективации. «Как женщина, у которой есть дочь, и как потребитель рекламы я не могу не отметить, что этот тренд вызывает большую тревогу», — отметила она.

Дженнифер Мосс выделила четыре варианта «тревожащей» съемки: когда модель лежит в одиночестве в позе трупа или сломанной куклы, когда она изображает упавшего ребенка и когда единственная девушка окружена мужчинами-моделями, которые поднимают или несут ее.

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Фотограф также встревожена съемками, в которых обнаженная или полуобнаженная женщина-модель изображается в позе готовности к сексу: на постели или с раздвинутыми бедрами. «Опасный посыл такой рекламы в том, что подобные позы гламурны, привлекательны», — отметила Мосс. Подобные рекламные съемки публиковали Gucci, Dolce & Gabbana, Alexander Wang и другие бренды.

В феврале впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки. Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) и Model Alliance. «В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», — прокомментировала Сара Зифф (Sara Ziff), основательница Model Alliance.

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