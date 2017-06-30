Сексуальный подтекст в рекламе зоозащитников смутил пользователей сети

Зоозащитная организация PETA запустила наружную рекламу с сексуальным подтекстом, чем смутила сторонников этичного обращения с животными.

На билбордах изображены пары в кровати, на лицах которых читается разочарование. Между ними лежат животные: на одном из плакатов это курица, на другом — корова, в третьем варианте их разделяет свинья. «Мясо мешает вашей половой жизни», — гласит подпись на плакатах: намек на то, что богатый холестерином продукт негативно влияет на половую функцию.

Постеры привлекли внимание пользователей социальных сетей. Далеко не всем из них картинки показались однозначными. Многие сочли, что реклама больше свидетельствует о том, что у любовников был секс с животным, который никому не принес удовольствия.

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«Новый плакат кампании PETA. Это выглядит словно два парня были втроем с курицей, и курица полностью взорвала им мозг», —

написала пользователь под ником Angela Night‏ в Twitter.

Ее мнение разделили и другие микроблогеры. «Что за нафиг?» — возмущались они. Критики вгляделись в глаза животных на фотографиях и пришли к выводу, что звери неслучайно напуганы. Правда, некоторым показалось, что животные, напротив, выглядят вполне удовлетворенными.

Часть юзеров призналась, что эксплуатация темы секса в рекламных акциях PETA начала раздражать. Микроблогеры вспомнили, как в 2016 году зоозащитники сравнили секс у веганов с половым актом мясоедов, заявив что у людей, которые не употребляют в пищу мясо, он дольше и качественнее. Ролик тогда собрал больше 30 миллионов просмотров на YouTube.