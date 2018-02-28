Швейцарку заставили «отсосать из шланга» во имя безопасного секса

Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии (BAG) представило несколько необычных роликов в рамках кампании, посвященной безопасному сексу. Об этом сообщает The Mirror.

В одном из видео женщина по имени Жасмин стоит перед аквариумом со шлангом в руке. «Сегодня мы узнаем, как высосать воду из аквариума», — сообщает закадровый голос. Он также добавляет, что для выполнения задачи Жасмин понадобится «толстый шланг».

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Далее рассказчик предлагает актрисе понюхать шланг: если тот свежий, Жасмин может встать на колени и начать «усердно сосать, пока первые капли не попадут ей в рот». После этого девушка сплевывает воду в тазик, а рассказчик говорит, что подобные действия спасут бабушкин ковер от брызг. В конце ролика появляется слоган: «О чем бы вы ни думали, подумайте также о вашем здоровье».

Еще один ролик из той же категории демонстрирует процесс набивания колбасы в оболочку мясником, что отдаленно напоминает натягивание презерватива. Герой ролика мясник Карл, как утверждает закадровый голос, делает гигантскую толстую колбасу, поэтому партнер должен помочь ему в этом нелегком деле.

Представитель BAG Адриен Кей заявил, что при помощи этих роликов ведомство планирует с иронией продвигать кампанию «Безопасный секс-контроль». По его словам, создатели рекламы играют с клише и юмором, которые делают видео более доступными и эффективными.

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