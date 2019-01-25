Журналист задумал «уничтожить» феминизм с помощью пениса и оказался обруган

Ведущий шоу The Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) заявил, что пенис имеет восемь тысяч нервных окончаний, но он «все еще не так чувствителен, как черная женщина в интернете». Таким образом он отреагировал на твит о чувствительности белых мужчин в интернете в своем Twitter.

В оригинальном посте сравнивали чувствительность белых мужчин в интернете с нервными окончаниями клитора. Британский журналист отметил, что, несмотря на схожесть высказываний, его пост может стать причиной увольнения «за расистскую токсичную маскулинность».

Морган также задался вопросом о том, почему «расистский токсичный феминизм» допустим, в то время как обозначенная им позиция — нет. Некоторые комментаторы отметили, что его слова являются примером «преднамеренного непонимания идей расизма». Часть юзеров указала на то, что белые мужчины не являлись «исторически дискриминируемой группой», поэтому его твит неприемлем.

В Twitter часто случаются громкие скандалы из-за расистских, по мнению пользователей социальной сети, поступков. В декабре 2018 года американскому бренду одежды пришлось извиняться за рекламу свитера, поскольку публика посчитала «неуместным» использование голубоглазого блондина для презентации одежды, созданной по мотивам фильма «Черная пантера».

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