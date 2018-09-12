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Насмехавшийся над Сереной Уильямс карикатурист удалился из соцсети из-за угроз

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Марк Найт

Карикатурист австралийского издания The Herald Sun Марк Найт (Mark Knight) удалил аккаунт в Twitter после обвинений в расизме, которые посыпались на него вслед за публикацией карикатуры на теннисистку Серену Уильямс. Об этом пишет News.com.au.

На такой шаг художника подвигли угрозы, которые начали поступать членам его семьи. Найт отметил, что хотя положительные комментарии превышают негатив, он решил временно заморозить учетную запись, чтобы остановить поток оскорблений в адрес его семьи.

Ранее карикатурист ответил критикам, что его произведение неправильно трактовали. Он заверил, что выступает против расизма и лишь хотел продемонстрировать недостойное поведение спортсменки. За Найта вступилась The Herald Sun. «Он справедливо высмеивает плохое поведение легенды тенниса... Мы все полностью поддерживаем Марка», — заявил редактор издания.

На карикатуре, разозлившей пользователей, Уильямс была представлена в образе капризной девочки, в истерике разбившей ракетку и выронившей соску. На фоне разъяренной теннисистки судья просил ее соперницу дать Серене победить, чтобы остановить истерику. При этом японская теннисистка Наоми Осака была изображена с белой кожей и светлыми волосами, хотя в реальности имеет смуглый оттенок кожи и темные волосы.

Серена Уильямс проиграла Осаке в финале турнира US Open. Легенда большого тенниса была оштрафована на гейм. Судья решил, что она получила подсказку тренера и вынес ей предупреждение, а позднее спортсменка разбила ракетку о покрытие корта и назвала судью вором.

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