Карикатура с остервеневшей Сереной Уильямс взбесила ее поклонников

Австралийский художник Марк Найт (Mark Knight) опубликовал в Twitter карикатуру на Серену Уильямс, устроившую скандал в финале теннисного турнира US Open. Карикатурист изобразил спортсменку капризным ребенком, который разбил ракетку и потерял соску. За короткий период картинка стала вирусной и не понравилась фанатам теннисистки. Они призвали карикатуриста немедленно извиниться.

Найт изобразил Уильямс в состоянии истерики. Она прыгала от негодования, в это время судья обращался к ее 20-летней сопернице Наоми Осаке: «Пожалуйста, просто дайте ей победить».

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Мнения микроблогеров, прокомментировавших твит, разделилось. Одни со смехом восприняли творчество Найта, а другие обвинили его в расизме. Чтобы акцентировать негативное отношение к спортсменке, художник подчеркнул черноту ее кожи, в то время как у темнокожей японки на картинке светлая кожа и белые волосы, посчитали критики Найта.

Одна из пользовательниц назвала факт публикации этого изображения возвращением к эпохе карикатур Джима Кроу, когда чернокожие воспринимались как низший класс. «Эй, Марк, вы должны представить свой последний шедевр в Музее расистских памятников Джима Кроу в США (Джим Кроу — чернокожий персонаж известной песни «Прыгай, Джим Кроу»; сегрегационные законы в США носили название «Законы Джима Кроу» — прим. «Ленты.ру»). Я думаю, это будет воспринято на ура!» — отметил Стив Хьюлетт (Steve Hewlett) из Мельбурна.

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«Будучи белым мужчиной, который вырос, играя в соревновательный теннис, я нахожу это изображение глубоко оскорбительным и разжигающим расовую вражду», — вторит микроблогер ResistanceMedia.

Уильямс проиграла Осаке в финале Открытого чемпионата США. В ходе матча судья вынес ей предупреждение за подсказки от тренера. После теннисистка допустила еще одно нарушение — она сломала ракетку, а затем оскорбила арбитра на вышке, пытаясь убедить его в том, что не слышала подсказок. Она назвала судью вором и сексистом, после чего была оштрафована на два гейма и проиграла со счетом 2:6, 4:6.

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