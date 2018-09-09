Обыгравшая Уильямс японка рассказала об отношении к сопернице после истерики

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что не изменила своего отношения к американке Серене Уильямс, которая устроила истерику в финале US Open. Слова спортсменки приводятся на сайте Женской теннисной федерации (WTA).

«В детстве я решила, что хочу быть такой, как она. Этот матч ничего не меняет, я всегда с любовью буду думать о Серене. Она была очень мила со мной после матча на корте и на подиуме», — рассказала Осака. Японка отметила, что понимала желание Уильямс выиграть рекордный 24-й «Большой шлем».

«Я не поклонник Серены. Я просто теннисист, играющий в другой теннис. Но когда она обняла меня после матча, я снова почувствовала себя маленьким ребенком», — подчеркнула теннисистка.

Финал US Open завершился победой Осаки со счетом 6:2, 6:4. Во втором сете Уильямс вступила в конфликт с судьей на вышке, который наказал ее за подсказки от тренера. Американка утверждала, что никогда не нарушала правила. Позднее она не раз начинала разговаривать с судьей, добилась выхода на корт главного рефери соревнований и была наказана двумя штрафными геймами. Публика на церемонии награждения свистела, чем довела Осаку до слез.

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