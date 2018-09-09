Серена Уильямс устроила истерику в проигранном финале US Open

ESPN / YouTube

Американская теннисистка Серена Уильямс устроила истерику во время финального матча US Open с японкой Наоми Осакой. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ESPN.

Спортсменка во втором сете вступила в конфликт с судьей на вышке Карлосом Рамосом. Он предупредил Уильямс, что она не должна получать подсказок от своего тренера, на что американка ответила, что она никогда не нарушала правил. Проиграв пятый гейм, теннисистка сломала ракетку, за что получила еще одно предупреждение и штрафное очко.

Конфликт Уильямс и Рамоса продолжился до конца второго сета, в котором спортсменка проиграла со счетом 4:6. Она назвала судью вором и потребовала позвать главного судью соревнований. В слезах американка доказывала ему, что не жульничала и что Рамос оскорбил ее. В итоге с Уильямс был снят еще один гейм.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу японской спортсменки Осаки. На церемонии награждения публика свистела, что довело Осаку до слез. Эта победа стала для нее первой на турнирах серии «Большого шлема».

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