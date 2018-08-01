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Серена Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере

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Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс уступила британке Йоханне Конте в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч продлился 52 минуты. Уильямс уступила в обоих сетах 1:6 и 0:6. Впервые в своей карьере американка взяла всего один гейм за матч.

Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в 1995 году. До матча с Конте худшим выступлением для американки стал матч с румынкой Симоной Халеп на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Тогда американская теннисистка также уступила в обоих сетах со счетом 0:6, 2:6.

14 июля Уильямс проиграла немке Анжелике Кербер в финале Уимблдона. 36-летняя Уильямс уступила десятой ракетке мира Кербер в двух сетах с одинаковым счетом (3:6, 3:6).

9 марта Уильямс вернулась на корт после 13-месячного перерыва в связи с рождением ребенка. В своем первом матче американка уступила теннисистке из Казахстана Зарине Дияс на турнире в Индиан-Уэллсе.

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