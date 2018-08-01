Серена Уильямс объяснила крупнейшее поражение в карьере

Американская теннисистка Серена Уильямс, потерпевшая крупнейшее поражение в карьере в матче с британкой Йоханной Контой, похвалила соперницу. Ее слова приводит сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«По-моему, это был ее [Конты] лучший матч года за полтора, так что она молодец. Знаю, что могу играть в миллиард раз лучше. Конкретно сейчас у меня столько всего в голове, что не стоит удивляться, что я проиграла, не показав своего тенниса. На корте я боролась до последнего, и это главное. Я ничего не отдавала просто так и по ходу матча стала двигаться лучше», — заявила 36-летняя американка.

1 августа Уильямс проиграла Конте в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе. Матч продлился 52 минуты и завершился победой британки в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Это поражение стало крупнейшим в карьере Уильямс. В каждом матче, начиная с 1995 года, она брала хотя бы два гейма.

В марте Уильямс возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге WTA. После возвращения на корт она дошла до финала Уимблдона-2018, где уступила немке Анжелике Кербер. Всего в активе Уильямс 23 победы в турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!