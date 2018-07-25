Серена Уильямс посчитала частые допинг-тесты дискриминацией

Американская теннисистка Серена Уильямс усомнилась в случайном выборе атлетов для прохождения тестов на применение запрещенных препаратов и обвинила антидопинговые службы в дискриминации. Об этом она написала в своем Twitter.

«И это именно тот день для "случайного" допинг-теста и проверять нужно именно Серену. Доказано, что среди всех спортсменов именно меня проверяют чаще всех. Дискриминация? Думаю, да», — написала Уильямс.

14 июня американка отказалась сдавать допинг-тест. Позже 36-летняя теннисистка пожаловалась на предвзятое отношение со стороны антидопинговых служб главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону. Уильямс не была наказана: за год допускается два подобных нарушения.

В январе Уильямс вернулась к выступлениям после 13-месячного перерыва, связанного с беременностью. На июнь она занимает 138-е место мирового рейтинга. По состоянию на 25 июля американка занимает 27-е место в рейтинге WTA.

Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема» и одной из самых титулованных теннисисток в истории.

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