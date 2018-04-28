Серена Уильямс назвала сексизмом критику лишнего веса

Американская теннисистка Серена Уильямc прокомментировала слова бизнесмена Иона Цириака, который упрекнул ее в лишнем весе. Ее слова приводит The New York Times.

«Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение. Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он невежественный человек», — сказала Уильямс.

Теннисистка 21 марта проиграла японке Наоми Осаке в рамках турнира в Майами со счетом 3:6, 2:6. Уильямс 9 марта впервые вышла на корт после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка. Спортсменка обыграла Зарину Дияс из Казахстана в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, также 36-летняя теннисистка становилась четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр.

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