Серена Уильямс возненавидела игры против сестры

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что ненавидит играть против своей сестры Винус. Спортсменки встретятся в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Слова Уильямс-младшей приводит sport360.com.

«Я бы предпочла сыграть с кем-то другим. С любым. Но это случилось сейчас. Так что мы имеем то, что имеем. Я правда ненавижу играть против нее, но я каждый раз наслаждаюсь противостоянием, когда мы друг против друга на корте. Но мне не нравится то, что случается после», — заявила Уильямс.

9 марта спортсменка призналась, что употребляла запрещенные препараты, однако имела на них терапевтическое исключение. «У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: "Мама жульничала". Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга», — подчеркнула она.

В тот же день она впервые вышла на корт после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка. Она обыграла Зарину Дияс из Казахстана в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету Уильямс семь побед.

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