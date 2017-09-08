Винус Уильямс проиграла в полуфинале US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла соотечественнице Слоан Стивенс в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу и завершилась со счетом 6:1, 0:6, 7:5 в пользу Стивенс. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

В другом полуфинале также встретились две американки: Мэдисон Киз победила Коко Вандевей со счетом 6:1, 6:2. Финал пройдет в субботу, 9 сентября.

В мужских полуфиналах, которые пройдут в субботу, сыграют Рафаэль Надаль (Испания) против Хуана Мартина Дель Потро (Аргентина) и Кевин Андерсон (Южная Африка) против Пабло Кареньо-Бусты (Испания).

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.