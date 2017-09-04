Россиянин Рублев поспорит с Надалем за выход в полуфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена в матче четвертого круга US Open и вышел в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 4 сентября, в Нью-Йорке и завершилась со счетом 7:5, 7:6, 6:3 в пользу Рублева. Игра длилась 2 часа 4 минуты.

В параллельном матче первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл украинца Александра Долгополого со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Надаль станет соперником Рублева в четвертьфинальной встрече, которая пройдет 5 сентября.

Россиянин занимает 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.