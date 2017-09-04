Шарапова вылетела с US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой в матче 4-го круга Открытого чемпионата США (US Open) и покинула турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой Севастовой в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 16 минут.

Севастова вышла в четвертьфинал US Open, где сыграет с американкой Слоан Стивенс, оказавшейся сильнее немки Юлии Гергес. Шарапова попала на турнир, получи wild card (специальное приглашение) организаторов.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.