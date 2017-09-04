Теннисист из ЮАР удивил US Open необычным способом ношения обручального кольца

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон перед матчем четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) с итальянцем Паоло Лоренци вплел в шнурки кроссовок обручальное кольцо. Видео опубликовал Eurosport.

Супруга 31-летнего спортсмена сидела на трибуне. Какой была ее реакция на подобный поступок мужа, не уточняется.

Встреча завершилась победой Андерсона в четырех сетах — 6:4, 6:3, 6:7, 6:4. В четвертьфинале US Open он сыграет с американцем Сэмом Куэрри.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.