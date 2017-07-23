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19-летний теннисист Рублев выиграл первый титул в карьере

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Андрей Рублев
Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире в хорватском Умаге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале 19-летний москвич обыграл 35-летнего итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время россиянин четыре раза взял подачу соперника и один раз проиграл свою.

На турнире в Умаге Рублев проиграл в квалификации, но попал в основную сетку из-за травмы хорвата Борны Чорича, получив статус «лаки-лузера».

Этот титул стал для Рублева первым в карьере на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов. В понедельник он впервые войдет в топ-50 мирового рейтинга.

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