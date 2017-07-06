Теннисиста Медведева оштрафовали за брошенные в судью монеты

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Российский теннисист Даниил Медведев наказан за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Об этом сообщил официальный представитель международной федерации тенниса (ITF) Томас Моран. Его слова приводит ТАСС.

«Медведев получил штраф за три нарушения, которые квалифицируются как "неспортивное поведение". Предупреждение во время игры — 4 тысячи долларов, общие штрафные санкции — 3 тысячи, и поведение после матча — 7,5 тысячи долларов. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму 14,5 тысячи долларов», — сказал Моран.

Спортсмен бросил несколько монет в судью по окончании встречи с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, в которой потерпел поражение (6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3). Арбитр Мариана Алвеш в этот момент спускалась с вышки. По ходу матча 21-летний россиянин просил заменить судью, но супервайзер не отреагировал на его пожелание.

В течение встречи Алвеш приняла несколько спорных решений в пользу Бемельманса. В частности, при счете 2:1 в пользу Медведева в пятом сете судья сначала зафиксировала попадание мяча в линию после удара бельгийца, затем изменила свое решение и зафиксировала аут, но вопреки правилам очко россиянину не отдала.

Турнир проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Для Медведева это первый Уимблдон в карьере.