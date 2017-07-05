Россиянин Медведев проиграл во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу во втором круге Уимблдона и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 5 июля, и завершилась победой Бемельманса со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:2. Медведев проигрывал 0-2, но сумел выровнять ситуацию. В пятом сете россиянин вел 2:0, но серия неоднозначных решений судьи на вышке позволила бельгийцу сократить отставание. 21-летний Медведев просил заменить судью, но супервайзер не отреагировал на его просьбу. В итоге Бемельманс вышел в третий круг, где сыграет с победителем поединка Кевин Андерсон/Андреас Сеппи.

В матче первого круга, прошедшем 3 июля, Медведев сенсационно переиграл третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Россиянин одержал победу в четырех сетах — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.