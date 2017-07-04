Украинец Долгополов отказался играть с Федерером во втором сете

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на отказе украинца Александра Долгополова вышел во второй круг Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 4 июля, и была прервана при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца. 28-летний киевлянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги.

Матч первого круга между сербом Новаком Джоковичем и словаком Мартином Клижаном также не был завершен. Во втором сете Клижан не стал продолжать игру из-за травмы.

Во втором круге оппонентом Федерера станет либо серб Душан Лайович, либо грек Стефанос Циципас. Джокович сыграет с чехом Адамом Павлашеком.

В понедельник россиянин Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира Станисласа Вавринку на Уимблдоне.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.