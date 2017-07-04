Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Арине Родионовой в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 4 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:9. Игра продолжалась 2 часа 31 минуту. Во втором сете при счете 6:5 россиянка, занимающая 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), упустила пять матчболов, еще два решающих мяча Павлюченкова проиграла на тай-брейке второй партии.

Во втором круге Родионова, прошедшая на Уимблдоне квалификацию, сыграет с Зариной Дияс из Казахстана. 27-летняя уроженка Тамбова приняла австралийское гражданство в 2014 году.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является американца Серена Уильямс, пропускающая турнир из-за беременности.