Винус Уильямс заплакала на пресс-конференции после вопроса о смертельном ДТП

Американская теннисистка Винус Уильямс заплакала на пресс-конференции после вопроса об аварии со смертельным исходом, участницей которой она стала. Об этом сообщает The Sun.

Пресс-конференция проходила после матча первого круга Уимблдона, в котором она обыграла бельгийку Элизу Мертенс — 7:6, 6:4. «У меня нет слов, чтобы описать, как я опустошена», — сказала теннисистка, после чего заплакала.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон — спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

