Винус Уильямс прокомментировала ситуацию со смертельным ДТП

Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей аварии со смертельным исходом, заявила, что ее сердце разбито из-за случившегося. Запись спортсменка сделала на своей странице в Facebook.

«Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой аварии. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них», — написала она.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон — спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

Ранее в субботу стало известно, что семья погибшего подала на теннисистку в суд. Несмотря на случившееся, спортсменка выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля.

Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).

