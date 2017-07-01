Семья погибшего в аварии с участием Винус Уильямс подала на теннисистку в суд

Семья мужчины, погибшего в произошедшей по вине американской теннисистки Винус Уильямс автокатастрофе, подала на спортсменку в суд. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция Флориды продолжает расследование произошедшего. Адвокат теннисистки настаивает на невиновности клиентки. По его словам, Уильямс не нарушала ПДД.

ДПТ произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

37-летняя Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).