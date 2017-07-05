На Уимблдоне болельщик отнял у ребенка брошенное теннисистом полотенце

Взрослый болельщик вырвал брошенное американским теннисистом Джеком Соком полотенце из рук у ребенка. Видео было опубликовано в Twitter болельщика по имени Марк Шульц.

Инцидент произошел после матча первого круга Уимблдона между Соком и чилийцем Кристианом Гарином. Встреча прошла во вторник и завершилась победой американца со счетом 6:3, 4:6, 7:6, 6:3.

Узнав о произошедшем Джек Сок заявил, что разыскивает обиженного ребенка. «Если кто-нибудь знает парня, у которого, к сожалению, вырвали полотенце, напишите мне его имя, и я дам ему другое», — написал 24-летний теннисист в своем Twitter.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.