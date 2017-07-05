Охране запретили пускать на Уимблдон пошутившего про ребенка Уильямс теннисиста

Охранникам Уимблдона запретили пускать на турнир бывшего румынского теннисиста, экс-первую ракетку мира Илие Настасе, ныне занимающего пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации. Об этом сообщает The Telegpraph.

Отмечается, что работникам охраны выдали ориентировки с фотографией Настасе, чтобы те не пускали его на соревнования даже в качестве простого зрителя.

В мае стало известно, что организаторы Уимблдона отказались приглашать Настасе на турнир.

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В апреле в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?» Позднее 70-летний теннисист извинился за свои слова.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель. Румынский теннисист дважды играл в финале Уимблдона: в 1972 и 1976 годах.