Сын Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира

Видео: romeobeckham / Instagram

Ромео Бэкхэм, сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым. Видео было опубликовано на странице Бекхэма-младшего в Instagram.

Димитров высоко оценил потенциал 14-летнего сына бывшего капитана сборной Англии. «Очень талантливый парень. По-моему, он не так давно играет, но уже видно, что у него большой потенциал», — приводит слова лучшего теннисиста Болгарии пресс-служба Уимблдона.

В первом круге английского турнира «Большого шлема» Димитров обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 7:6, 6:2, 6:2.