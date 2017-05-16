Бывший парень Шараповой руками сломал ракетку во время матча

Видео: @doublefault28 / Twitter

Болгарский теннисист Григор Димитров сломал ракетку в одном из эпизодов матча первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Риме с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. Видео эпизода размещено в Twitter doublefault28.

После одного из неудачных розыгрышей в третьем сете Димитров со всей силы бросил ракетку на корт, затем поднял ее и согнул пополам. Встреча завершилась победой дель Потро со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

25-летний болгарин с 2012 по 2015 год встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой.