Российская теннисистка Касаткина неудачно упала на турнире в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла завершить матч первого круга турнира серии Premier в Риме с Барборой Стрыцовой после неудачного падения. Видео было опубликовано на YouTube-канале WTA-Tennis Highlights HD.

Касаткина получила травму при счете 3:3 во втором сете. 20-летняя россиянка побежала за укороченным ударом Стрыцовой и при торможении подвернула ногу. Врач появился на корте и оказал Дарье помощь, но она не смогла продолжить игру и со слезами на глазах покинула арену.

Первый сет завершился в пользу Касаткиной — 6:4. Россиянка занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).