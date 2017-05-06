Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах и организацию договорных матчей. Об этом сообщает Eurosport.

По данным независимой комиссии по расследованию коррупции в теннисе (Tennis Integrity Unit), Микос заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за нужный счет в сетах и матче в 2013 году. Сумма денежного вознаграждения не сообщается. Микос сделал ставки с двух аккаунтов в букмекерских конторах.

Якупович был также пожизненно дисквалифицирован в декабре 2015 году.

25-летний Микос занимал 1536-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Tennis Integrity Unit была создана в 2008 году по инициативе Международной теннисной федерации (ITF), ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA).