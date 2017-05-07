Шарапова вышла во второй раунд турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова обыграла представительницу Хорватии Мирьяну Лучич-Барони в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 7 мая, и завершилась победой Шараповой со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.

Во втором круге россиянка встретится с канадской теннисисткой Жени Бушар. Будущая соперница Шараповой занимает 60-е место в рейтинге WTA. Встреча состоится 10 мая.

В другом матче первого раунда российская теннисистка Светлана Кузнецова оказалась сильнее представительницы Казахстана Ярославы Шведовой — 6:3, 6:4.

Турнир в Мадриде стал для Шараповой вторым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. 29 апреля россиянка добралась до полуфинала турнира WTA в Штутгарте, где уступила француженке Кристине Младенович. Благодаря этому результату Шарапова вернулась в рейтинг WTA и заняла в нем 262-е место.