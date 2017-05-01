Шарапова вернулась в рейтинг WTA и заняла в нем 262-е место

Россиянка Мария Шарапова вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и заняла в нем 262-е место. Информация появилась на сайте организации.

30-летняя спортсменка набрала 185 рейтинговых очков за турнир в Штутгарте, в котором добралась до полуфинала. Список сильнейших теннисисток мира возглавляет американка Серена Уильямс.

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Соревнование в Штутгарте стало для Шараповой первым после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Организаторы предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).

Россиянка занимает 120-ю позицию в обновленном рейтинге чемпионской гонки WTA.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. В октябре того же года ее исключили из рейтинга WTA, в котором она занимала в 93-е место. Тогда же Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.