Соперница Шараповой по полуфиналу турнира в Штутгарте похвалила россиянку

Француженка Кристина Младенович высоко оценила игру россиянки Марии Шараповой, с которой ей предстоит встретиться в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Ее слова приводит Twitter WTA.

«У меня нет тренера, и я стараюсь смотреть матчи своих потенциальных соперниц. Конечно, следила за игрой Шараповой, и она продемонстрировала отличную форму. Мария — прекрасная теннисистка, как и все остальные девушки, которые выступают на этом турнире. Это полуфинал, жду тяжелый матч», — заявила Младенович.

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Ранее 28 апреля Младенович вышла в полуфинал, обыграв испанскую теннисистку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 6:2. В своем четвертьфинале Шарапова взяла верх над представительницей Эстонии Анетт Контавейт — 6:3,6:4.

30-летняя Шарапова проводит первый после 15-месячной дисквалификации турнир. Она была отстранена от соревнований за употребление мельдония. Изначально, она должна была пропустить два года, но в октябре 2016-го Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок.