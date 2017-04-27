Шарапова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Ее слова в четверг, 27 апреля, приводит ТАСС.

«Мне нужно было пережить эмоции от первой победы и настроиться на сегодняшний матч. Сегодня мне потребовалась максимальная концентрация для победы. Я очень счастлива пробиться в четвертьфинал», — заявила Шарапова.

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В четвертьфинале спортсменке предстоит встретиться с эстонкой Анетт Контавейт. «В сетке турнира много теннисисток, с кем я раньше еще не играла, в их числе Контавейт. Но я надеюсь, что у нас получится отличный матч», — отметила россиянка.

Ранее 27 апреля во втором круге турнира 30-летняя Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову — 7:5, 6:1. Она провела второй после 15-месячной дисквалификации матч. 26 апреля Шарапова дебютировала победой над итальянкой Робертой Винчи.