Шарапова обыграла Макарову во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 27 апреля, и завершилась победой Шараповой со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

В четвертьфинале Шарапова сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Таким образом, она осталась единственной россиянкой на турнире.

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Этот матч стал для 30-летней Шараповой вторым после двухлетней дисквалификации за употребление мельдония. В первой встрече, состоявшейся 26 апреля, она взяла верх над итальянкой Робертой Винчи. По словам теннисистки, она испытала нечто особенно, когда вновь вышла на корт.

В октябре 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой, в итоге она пропустила в общей сложности 15 месяцев.