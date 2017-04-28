Шарапова поделилась рецептом победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Ее слова в пятницу, 28 апреля, приводит «Матч ТВ».

«Я поймала хороший ритм. Поскольку я не очень хорошо знала соперницу, первые шесть геймов мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к ее стилю игры. Мне это удалось, и я рада, что у меня получилось держать свою подачу, а затем развить успех. Люблю борьбу, люблю выкладываться на корте до последнего. Я соскучилась по этому», — заявила Шарапова.

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Ранее 28 апреля Шарапова обыграла Контавейт в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале 30-летняя россиянка встретится с француженкой Кристиной Младенович. В своем четвертьфинале будущая соперница Шараповой оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро — 6:3, 6:2.

Матч с Контавейт стал для Шараповой третьим после 15-месячной дисквалификации за прием запрещенных препаратов. В двух предыдущих встречах она обыграла итальянку Роберту Винчи и соотечественницу Екатерину Макарову.